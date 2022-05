Amber Heard admitió haber agredido a Johnny Depp (video)

Amber Heard continúa en el estrado durante el juicio donde Johnny Depp la demanda.

En esta ocasión, la abogada de Depp Camille Vasquez es quien cuestiona a la famosa acerca de sus declaraciones y pruebas que ha presentado, ahora admitió una agresión hacia Depp.

Recientemente se emitió un audio polémico donde se mostró una violenta discusión entre la expareja.

En el audio se escucha cuando Heard admitió haber golpeado a Depp:

"Te estaba abofeteando. No te estaba dando puñetazos. Bebé, no recibiste puñetazos", "No me digas lo que se siente cuando te golpean", responde Depp sobre el incidente. En ese momento él dijo que recibió un puñetazo con la mano cerrada.

¿Por qué golpeó a Depp?

Según Heard, durante la discusión se encerró en una habitación. Los golpes recibidos por Depp ocurrieron cuando ella quería evitar que entrada.

"Golpeé sus brazos y su cuerpo mientras él intentaba evitar que yo cerrara la puerta", comentó Heard cuando fue preguntada en la sesión del juicio de Fairfax, en Virginia. Además, afirmó que algunos de los golpes que recibía Depp eran en defensa propia:

"Cuando hablo de abofetearlo, me refiero a la disparidad, la disparidad entre Johnny y yo en nuestras peleas, la disparidad de cómo él me golpearía pro activamente y yo tendría que hacerlo de forma reactiva", declaró.