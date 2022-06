"Lo amo y lo amé": Amber Heard revela que aún siente algo por Johnny Depp

Amber Heard reveló que aún ama a Johnny Depp y que hizo todo por "salvar" su relación.

A dos semanas del veredicto en el juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, la actriz rompió el silencio y habló por primera vez del tema.

En una entrevista para NBC, Amber se expresó sobre lo ocurrido durante el juicio, pero una respuesta en específico se llamó la atención de muchos: todavía ama a Johnny Depp.

Amber Heard dio su primera entrevista luego del juicio por difamación. (Foto: captura de pantalla)

La declaración se dio a conocer en un nuevo adelanto publicado por NBC, ya que la entrevista oficial se estrenará el próximo viernes.

Cuando la presentadora le preguntó si, después de todo lo ocurrido en la corte, todavía "siente amor" por Depp, la actriz dijo:

"Absolutamente. Lo amo, lo amé con todo mi corazón, y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota y no pude. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto".

.@SavannahGuthrie: On the first day of the trial you issued a statement, and part of the statement said, 'I still have love for Johnny.'



Amber Heard: Yes.



SG: Is that still true?



AH: Yes.



SG: After everything?



AH: Absolutely. I love him. I loved him with all my heart. pic.twitter.com/h49L6XdYuR — TODAY (@TODAYshow) June 15, 2022

"No es una buena víctima"

Durante la conversación con Savanna Guthrie, Amber reflexionó sobre su percepción pública luego del juicio asegurando que "no es una buena víctima".

"Lo entiendo, no soy una buena víctima. No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras", expresó.

Deberá pagar

Johnny Depp demandó a su exesposa por 50 millones de dólares, alegando que lo difamó en un artículo de opinión de The Washington Post en 2018.

Hace dos semanas, los miembros del jurado determinaron que Amber Heard debe pagar 10,35 millones.

*Con información de Today Show y CNN en español