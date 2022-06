Así fue la tajante respuesta de Amber Heard a la abogada de Johnny Depp

Amber Heard responde a declaraciones de Camille Vasquez, quien señaló que su participación en el juicio fue "la actuación de su vida"

Desde el pasado lunes 13 de junio, se dio a conocer que Amber Heard dio su primera entrevista luego del juicio por difamación con Johnny Depp.

La entrevista de NBC se estrenará este viernes. Sin embargo, ya se han publicado adelantos de lo que podrá verse en el audiovisual completo.

La cadena televisiva publicó un nuevo fragmento de la exclusiva en donde Amber responde a lo que Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, dijo sobre ella hace tan solo unos días.

La abogada aseguró que el testimonio de la actriz durante las audiencias fue "la actuación de su vida". A lo que Heard respondió con un contundente mensaje:

.@SavannahGuthrie: [Depp's lawyer] said you were acting in your testimony.



Amber Heard: “Says the lawyer for the man who convinced the world he had scissors for fingers? ...I listened to weeks of testimony [saying] I'm a terrible actress. I'm a bit confused how I could be both.” pic.twitter.com/9ASyBGSfKq — TODAY (@TODAYshow) June 14, 2022

"Lo dice la abogada que defendió a un hombre que convenció al mundo que tenía manos de tijera. ¿Yo soy la actriz? He escuchado semanas de testimonios diciendo que soy una actriz terrible. Ahora estoy confundida de que pueda ser ambas: una buena y mala actriz", expresó la actriz de Aquaman.

Culpa a las redes sociales

En su conversación con la presentadora Savannah Guthrie, Amber manifiesta que las redes sociales influenciaron grandemente la opinión del jurado para dar un veredicto final.

"Yo pienso que la mayoría de este juicio en realidad se llevó a cabo en las redes sociales. Pienso que el jurado no es inmune a eso. ¿Cómo no pensar que vieron todo eso?, puntualizó.