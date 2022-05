Amber Heard habló sobre la relación de Johnny Deep y Kate Moss

Amber Heard lanzó fuertes declaraciones en el estrado acerca de una supuesta situación de violencia en la que Kate Moss habría sido víctima de Johnny Depp cuando fueron novios.

En el estrado, Amber Heard acusó a Johnny Depp de haber lanzado a Kate Moss por las escaleras cuando ambos eran pareja, esto para justificar la primera vez que le pegó a Depp, argumentando que sintió que pasaría la misma situación que supuestamente vivió la modelo británica y por ello se defendió.

Entre lágrimas, la actriz ha contado serios episodios de abuso que vivió con el famoso y entre ellos sacó a colación en Johnny habría atacado violentamente a la modelo en los años 90.

La famosa narró que la primera vez que golpeó a Depp ellos estaban en un entrepiso y su hermana Whitney quería evitar que pelearan, así que corrió por las escaleras y se metió en medio de ellos.

Amber dijo que se asustó de que Johnny la lanzara por las escaleras como supuestamente hizo con Kate Moss y por eso reaccionó así, sin embargo no hay registro de ello.

Kate y Johnny vivieron intensos y escandalosos momentos cuando estuvieron juntos, incluso fueron acusados de haber destruido una habitación de hotel, por lo que Depp pagó más de $9,000 para enmendar sus errores.

Kate Moss es conocida por ser una amante de las fiestas y juntos vivían una relación llena de excesos, sin embargo se desconoce si hubo situaciones violentas entre ellos.

Acerca de su relación Kate Moss explicó a la revista Vanity Fair en una entrevista en 2012:

"No hay nadie que realmente haya sido capaz de cuidarme y Johnny lo hizo por un tiempo, eso es lo que eché de menos después, realmente perdí a alguien en quien podía confiar, tuve suerte de estar con Johnny, me enseñó mucho sobre la fama, me dijo: 'nunca te quejes, nunca expliques'".