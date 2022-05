Amber Heard relató cómo fue violada por Johnny Depp con una botella rota

Amber Heard, durante su declaración, contó los momentos aterradores que vivió con Johnny Depp. La actriz contó que fue agredida sexualmente con una botella rota.

Entre los múltiples abusos físicos y sexuales de los que fue víctima, según relató, no olvidará el momento en el que confrontó a Johny Depp por su forma de beber. Por ello, dijo ante el jurado, él la desafió a quitarle la botella y ahí comenzó el altercado, al punto de que el famoso introdujo la botella rota en ella.

El suceso ocurrió en Australia, Heard afirmó que sintió que algo andaba mal con Depp pues parecía haber perdido "una tonelada de peso", e inmediatamente le propuso que hiciera MDMA (droga conocida como éxtasis) con él, aunque se suponía que debía estar sobrio.

Heard dijo que rechazó las drogas y esto provocó una pelea de varios días hasta la noche en la que Depp perdió su dedo.

"La tiré al suelo y eso realmente lo enfureció", dijo y luego aseguró que Depp le arrojó "botellas" y "latas" y luego, "en algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula y me dijo que me cortaría la cara”, recordó.

Acerca del altercado del dedo, ella dijo que creyó que él lo perdió pues rompió un teléfono de plástico en pedazos segundos después.

Heard afirmó que Depp la persiguió por toda la casa y arrojaba copas de vino, lanzando botellas contra la pared, hasta que la tomó del cuello, la golpeó en la cara y la acusó de infidelidad con otros actores con los que había trabajado.

Tras la explicación, su voz comenzó a sonar quebrada, en ese momento dijo que Johnny le arrancó el camisón, la empujó sobre la encimera y la agredió sexualmente introduciéndole la botella.

"Recuerdo que simplemente no quería moverme porque no sabía si estaba rota… no sabía si él sabría que estaba rota... solo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, Dios, por favor, espero que no esté rota'", dijo. .

Según describió, a la mañana siguiente descubrió que Depp había usado sangre de su dedo, comida y pintura para escribir mensajes “incoherentes” en todas las superficies de la casa.

#JohnnyDepp appeared to look at his attorney after #AmberHeard responded to her attorney's question about an alleged bottle penetration incident. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/p3OHRf4iGQ — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 5, 2022