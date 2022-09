¿Reencuentro de Belinda y Nodal? La inesperada propuesta de AMLO

El presidente de México habló públicamente sobre su idea de reencontrar a Belinda y Christian Nodal, y sus comentarios se han hecho virales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se hizo viral en redes sociales tras su conferencia mañanera del 26 de septiembre.

Todo ocurrió luego de que el gobernante se refirió sobre el multitudinario concierto de Grupo Firme, donde llegaron más de 250 mil personas en el Zócalo de la capital de ese país, presentación con la que se rompió récord.

En esa misma línea, AMLO señaló que también Christian Nodal ha estado en busca de un concierto de ese mismo nivel y que sea gratuito.

"No sé quien me dijo que había otro artista famoso, que quería... Christian Nodal, que quería también participar y no cobrar. Sería buenísimo", señaló AMLO.

"La propuesta de AMLO"

Sin embargo, resaltó que el cantante de regional mexicano fue compañero de Belinda, por lo que tampoco le quiere hacer un desaire a la artista de doble nacionalidad, quien aparentemente es muy buena amiga del presidente.

"Nada más que estaba yo informándome que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda", enfatizó AMLO.

Cabe destacar que no es la primera vez que AMLO elogia a Belinda, con lo que deja claro que sostienen una estrecha amistad.

Finalmente, añadió que puede que la invitación para el concierto sea girada para la expareja. Sin duda alguna, estos comentarios no tardaron en hacerse virales en redes sociales, y los internautas han sacado a relucir que sus declaraciones estuvieron fuera de lugar.

No obstante, otro grupo de personas lo tomó de manera positiva y de mucha gracia.

AMLO propone reconciliar a Belinda y a Cristian Nodal con concierto en el Zócalo de la #CDMX @belindapop @elnodal pic.twitter.com/jzQIwDEanK — Al Momento 4T (@Almomento4T) September 26, 2022

*Con información de Proceso.