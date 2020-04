Antigua Guatemala levanta cerco en San Juan del Obispo

El alcalde de la Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, dio a conocer que ya se han levantado las medidas que restringían la movilidad a los pobladores de San Juan del Obispo.

En entrevista en Emisoras Unidas, Del Pozo explicó que dicha medida se había impuesto para iniciar una investigación y detectar a algunas personas que tuviesen síntomas y evaluar si habían tenido contacto con la persona que fue trasladada el lunes al hospital de Villa Nueva.

“Se tomó la medida de acordonar el área para hacer la investigación, pero la medida ya se levantó. Sabemos que causó algunas molestias a algunos vecinos, mientras que otros manifestaron su aprobación, pero Antigua es muy vulnerable, pues algunos casos se han detectado aquí”, explicó el alcalde.

Sospechas

Sin embargo, Del Pozo explicó que están solicitando el apoyo del área de Salud de Sacatepéquez, pues sospechan que hay una persona que aparentemente está contagiada con coronavirus, por lo que también se podrían implementar medidas en la aldea Guardianía El Hato.

Finalmente, el alcalde pidió a los guatemaltecos que no visiten esta Semana Santa la Antigua Guatemala para mantener las medidas de seguridad. Dijo que el domingo no se permitió el paso de 550 vehículos con personas que no eran vecinos del departamento y que iban a pasear a la Antigua.

“No hay nada abierto, los parques, las iglesias, los restaurantes, todo está cerrado. Solo podrán pasar los vecinos que sean de Antigua y del departamento de Sacatepéquez”, agregó.