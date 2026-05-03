Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Anuncian afectación parcial al tránsito vehicular en la zona 9 capitalina

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de mayo de 2026, 18:00
Rutas alternas serán habilitadas ante cierre parcial de carriles. (Foto: Google Maps)

Rutas alternas serán habilitadas ante cierre parcial de carriles. (Foto: Google Maps)

El cierre de dos carriles será a partir del domingo 3 de mayo.

OTRAS NOTICIAS: ¿Continuará el calor en el país? Así será el clima para este domingo

En la 12 calle Montúfar y 0 avenida estará únicamente habilitado el carril central para circular hacia la Avenida La Castellana y Bulevar Liberación.

Los carriles laterales de la ruta permanecerán cerradod por la instalación del sistema eléctrico del Aerómetro.

(Imagen: Aerómetro Guatemala)
(Imagen: Aerómetro Guatemala)

Este cierre parcial será a partir del domingo 3 de mayo hasta que duren los trabajos de construcción.

(Imagen: Aerómetro Guatemala)
(Imagen: Aerómetro Guatemala)

Rutas alternas

Las rutas alternas que podrás usar para dirigirte a la avenida La Castellana y bulevar Liberación será por 10 y 11 Calle Montúfar.

También se anunció la reducción de carriles en la 12 calle, entre la 6a. avenida y Plaza España, a partir del 6 de mayo. Por lo que podrás usar la 7a. avenida y 4a. calle de la zona 9 para poder tránsitar. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar