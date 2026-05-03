Anuncian afectación parcial al tránsito vehicular en la zona 9 capitalina

El cierre de dos carriles será a partir del domingo 3 de mayo.
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En la 12 calle Montúfar y 0 avenida estará únicamente habilitado el carril central para circular hacia la Avenida La Castellana y Bulevar Liberación.
Los carriles laterales de la ruta permanecerán cerradod por la instalación del sistema eléctrico del Aerómetro.
Este cierre parcial será a partir del domingo 3 de mayo hasta que duren los trabajos de construcción.
Rutas alternas
Las rutas alternas que podrás usar para dirigirte a la avenida La Castellana y bulevar Liberación será por 10 y 11 Calle Montúfar.
También se anunció la reducción de carriles en la 12 calle, entre la 6a. avenida y Plaza España, a partir del 6 de mayo. Por lo que podrás usar la 7a. avenida y 4a. calle de la zona 9 para poder tránsitar.