¿Continuará el calor en el país? Así será el clima para este domingo

El calor en Petén continuará, con temperaturas que se mantendrán entre los 37 y 39 grados centígrados.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que para este domingo el calor se hará presente durante el día.
Autoridades advierten que las altas temperaturas podrían proliferar los incendios. Además de posibles golpes de calor, por que Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda:
- Evitar actividades físicas al medio día.
- Permanecer en lugares con sombra para refrescarse.
- Hidratarse con agua fría
Un cambio se espera
Sin embargo, un cambio se espera en las condiciones climáticas, pasando del calor intenso a lluvias en distintas regiones del país; para la tarde se esperan lluvias con actividad eléctrica y granizo en sectores elevados y montañosos.
Especialmente, se prolongarán las lluvias en Occidente, Boca Costa y Petén.