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¿Continuará el calor en el país? Así será el clima para este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de mayo de 2026, 14:18
El aumento del calor se ha hecho sentir entre los guatemaltecos durante los últimos días. (Foto ilustrativa: Shutterctock)

El aumento del calor se ha hecho sentir entre los guatemaltecos durante los últimos días. (Foto ilustrativa: Shutterctock)

El calor en Petén continuará, con temperaturas que se mantendrán entre los 37 y 39 grados centígrados.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que para este domingo el calor se hará presente durante el día.

Autoridades advierten que las altas temperaturas podrían proliferar los incendios. Además de posibles golpes de calor, por que Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda:

  • Evitar actividades físicas al medio día.
  • Permanecer en lugares con sombra para refrescarse.
  • Hidratarse con agua fría

Un cambio se espera

Sin embargo, un cambio se espera en las condiciones climáticas, pasando del calor intenso a lluvias en distintas regiones del país; para la tarde se esperan lluvias con actividad eléctrica y granizo en sectores elevados y montañosos.

Especialmente, se prolongarán las lluvias en Occidente, Boca Costa y Petén.

(Imagen: INSIVUMEH)
(Imagen: INSIVUMEH)

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