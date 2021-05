Esta es la nueva plataforma streaming que llega a Guatemala

Con este servicio, los usuarios podrán acceder, sin costo adicional, a estrenos de películas, 35 días después de su debut en cines de América Latina.

A través de una transmisión en vivo, HBO anunció el lanzamiento de la plataforma HBO Max, la cual estará disponible en Guatemala y la región a partir del 29 de junio.

Los suscriptores del servicio podrán disfrutar de contenido y estrenos exclusivos de HBO, Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network.

Además, los usuarios podrán acceder, sin costo adicional, a estrenos de películas de WarnerBros.

“Al combinar HBO con lo mejor del catálogo de películas y series de WarnerMedia, así como con contenido producido por maestros narradores de América Latina, HBO Max ofrecerá a los fanáticos de la región una experiencia de entretenimiento inolvidable y enriquecedora”, explicó Johannes Larcher, director de HBO Max Internacional.

Vive el entretenimiento #AlMáximo a partir del 29 de junio. #HBOMax pic.twitter.com/BcWCIgvuh3 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

Los suscriptores de HBO Max de la región también podrán acceder 10 mil horas de contenido que incluye todas las temporadas de series icónicas de la televisión como "Friends", "South Park", "The Big Bang Theory", "Wonder Woman", "The Studio", "Los Soprano", "Game of Thrones" y "Sex and the City", entre otras.

HBO Max ofrecerá dos planes de suscripción, a partir de tres dólares al mes; los precios por país y plan pueden consultarse en HBOMax.com.

*Con información de Hipertextual