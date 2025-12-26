Versión Impresa
Neutralizan a reo que intentó escapar de preventivo en zona 18

  • Por Susana Manai
26 de diciembre de 2025, 11:04
Durante celebraciones de Navidad un intento de fuga se registró en el centro preventivo de zona 18. 

Jeferson Isaías Ortiz Flores, quien cumple condena en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, intentó escapar el pasado 25 de diciembre.

La maniobra fue detectada en un punto que permanece bajo vigilancia constante. Dos custodios que se encontraban de turno lo interceptaron antes de que lograra salir del área controlada. 

Según el informe policial, el recluso intentó saltar el muro que separa ese penal del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa. Luego de ser reducido, el interno fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional Civil 

Al momento de la inspección, se le localizó un teléfono celular que quedó en manos de las autoridades como parte del proceso de investigación correspondiente. 

