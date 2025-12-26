Versión Impresa
El mensaje navideño de los Morales de "Miel San Marcos"

  • Por Selene Mejía
26 de diciembre de 2025, 12:29
Josh Morales de Miel San Marcos publicó hermosas fotografías en familia. (Foto: Instagram)

Josh y Sayra Morales desearon lo mejor en estas fiestas, abriendo las puertas de su hogar en fotografías. 

En imágenes la familia que forma parte de la agrupación "Miel San Marcos" mostró su árbol de Navidad y las pijamas en tono rojo alusivo a la época. 

"Nuestro mejor regalo es estar juntos", se lee en el post. Las luces y los adornos no podían faltar. 

Luego de celebrar el aniversario de la agrupación de alabanza y adoración, en su país natal, Guatemala, el clan se toma un descanso para retomar sus compromisos en 2026. 

MIRA: 

miel san marcos navidad 1
Foto: Josh Morales.

miel san marcos navidad 2

miel san marcos navidad 3

miel san marcos navidad 4

miel san marcos navidad 5

miel san marcos navidad 7

miel san marcos navidad 6

