El juego del calamar de Netflix, ¿está basada en una historia real?

"El juego del calamar" es la serie coreana que está arrasando en Netflix, pero muchos se preguntan si la trama está inspirada en el mito de alguna sociedad secreta coreana.

"El juego del calamar", es una producción que fue estrenada en Netflix el pasado viernes 17 de septiembre.

Desde su lanzamiento, se ha hecho tendencia en redes sociales, esto se debe al interesante desarrollo de la trama.

Aunque al inicio se creía que la serie estaba basada en hechos de la vida real, según el sitio Esquire, esto es totalmente falso.

Es decir, que no está inspirada en el mito de una sociedad secreta coreana, en donde se creía que se jugó con la vida de personas con deudas, únicamente para satisfacer el interés sádico.

Juegos tradicionales

Lo que sí es cierto, es que fue basada en cómics manga de subgénero de supervivencia.

Además, es una inspiración de cómics japoneses de Battle Royale, Alice in Borderland y As the gods will.

Es importante resaltar que, el juego del calamar y otras pruebas como luz ver y luz roja son juegos infantiles tradicionales, no fueron adaptados o inventados para la popular serie.

"Perdedores del juego"

De acuerdo con Hwang Dong-hyuk, fue utilizado porque su simplicidad en las reglas.

"Me quería centrar en cómo las personas actúan y responden. Habitualmente nos fijamos únicamente en cómo luchan los ganadores, pero en "El juego del calamar" nos queríamos enfocar en los perdedores. Porque sin perdedores, ¿alguna vez hay realmente ganadores?", dijo durante la promoción de la cinta.

Hecho a la realidad

El guión de esta historia terminó de escribirse en 2009, pero fue varios años después que finalmente pudo ser concluida la producción.

La misma está llena de muchas emociones, además las personas podrán comprender desde otra perspectiva sobre la cultura coreana.

Pero algo que ha sorprendido es que existen pocos efectos especiales, por lo que todo lo que se ve está hecho físicamente en la vida real; desde los sets de grabaciones o el robot de una niña. Se utilizó muy poco la computarización.

