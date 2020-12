Reino Unido: Aparece variante de Covid-19 que afecta a los niños

En Reino Unido las autoridades de salud están en alerta por una nueva variante del Covid-19 que afecta a niños y se ha manifestado en Londres, el Gran Londres, el sur y el este de Essex y en el sur de Hertfordshire.

Comenzó entre pequeños de 10 años, según el secretario de salud, Matt Hancock. "Su propagación está creciendo más rápido que la variante existente", dijo.

Hancock explicó a la Cámara de los Comunes que hay actualmente mil casos en 60 áreas afectadas, principalmente en el Sureste.

La Oficina de Estadísticas Nacionales mostró que 1 de cada 50 alumnos del colegio secundario está infectado. Dos veces más que los adultos por encima de los 25 años.

Las autoridades exigieron medidas más estrictas ante la pandemia y el alza de casos podría llevar al cierre de los centros educativos, antes de lo planeado por las fiestas.

A partir de este miércoles, las personas no deben reunirse socialmente en interiores, en jardines privados o en lugares públicos con personas con las que no viven o no están en su círculo.

En el país existe la "regla de los seis" que permite que personas de diferentes hogares ("la burbuja" como les llaman) sí puedan reunirse en pequeños grupos al aire libre en parques, jardines públicos, áreas de juego o instalaciones deportivas abiertas.

No se podrá asistir a estadios de fútbol, lugares deportivos ni teatros.

Los infectólogos afirman que Navidad es el ambiente ideal para que el virus se multiplique exponencialmente por contacto social.

El problema según las autoridades sanitarias, no son los niños, pues se enferman levemente, la cuestión es que pueden distribuir el Covid-19 entre los adultos de su casa y poner a los abuelos en riesgo.

