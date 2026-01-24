"Esta es una victoria de equipo y de grupo, hay que resaltarla", expresó Arbeloa

-

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, resaltó en conferencia de prensa tras la victoria en el estadio La Cerámica, que el triunfo ante el Villarreal se vio claramente como una "victoria de equipo y de grupo", tras elogiar el aporte de todos los suyos.

"La salida a este estadio era una de las más complicadas en toda la temporada y hay que darle mucho mérito a la victoria. Tenemos margen de mejora, pero estamos empezando a mostrar más solidez en todas las líneas. Esta es una victoria de equipo y de grupo, hay que resaltarla", explicó.

El técnico español elogió el rendimiento tanto de Vini como de Mbappé: "Son los dos mejores del mundo, muy desequilibrantes, así que sabemos que cuantos más balones toquen, mejor, y basamos mucho nuestro juego en conseguir eso".

"Lo primero de un equipo es saber que tenemos que estar juntos. Vamos a pasar por situaciones complicadas, pero desde la unidad es como se consiguen los objetivos", sentenció.