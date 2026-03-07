Versión Impresa
Ataque armado deja a un joven conductor herido en Mixco

  • Por Geber Osorio
06 de marzo de 2026, 19:46
El hecho armado se perpetró bajo el arco que se encuentra en el ingreso de la zona 1 de Mixco. (Foto: Redes sociales)

La víctima presenta heridas de bala y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

Un incidente armado se registró la noche de este viernes 6 de marzo en la 5a. calle y 1a. avenida, bajo el arco de ingreso de la zona 1 de Mixco.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, por lo que arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria al conductor de un automóvil.

Posteriormente trasladaron a esta víctima a la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde fue identificado como: Axel Ernesto Mejicanos Caracun, de 22 años.

El automóvil donde se transportaba la víctima ha quedado en el lugar de los hechos. (Foto: Redes sociales)
La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar de los hechos, donde ha quedado el vehículo y los indicios de proyectiles de arma de fuego.

De momento se desconoce lo que provocó este hecho de violencia, por lo que las autoridades investigan la causa del mismo.

Tránsito complicado

De acuerdo con Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, este incidente se encuentra afectando el tránsito que ingresa al municipio y en la calzada Roosevelt hacia occidente, por el kilómetro 16. 

