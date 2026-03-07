MEM confirma que gasolinas suben Q 1.00 y diésel Q 2.00 por galón en los últimos días

-

Los precios de los combustibles han mantenido una tendencia al alza durante lo que va de 2026.

OTRAS NOTAS: Energía y Minas pide a la población ahorrar combustible por situación en Irán

En los últimos días se registró un incremento en los precios de los combustibles en estaciones de servicio del país, con aumentos de Q 1.00 por galón en las gasolinas y de Q 2.00 por galón en el diésel.

La información fue confirmada por la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo con el monitoreo realizado por la cartera, entre el miércoles y el jueves último se observó una variación en los precios de venta al público bajo la modalidad de autoservicio en distintas estaciones de servicio.

La gasolina superior registró un incremento de Q 1.00 por galón, mientras que la gasolina regular también aumentó Q 1.00 por galón y en el caso del diésel, el ajuste fue mayor, con un incremento de Q 2.00 por galón.

Ante esta situación, el MEM recordó a la población la importancia de adoptar medidas que permitan mitigar el impacto económico que generan los incrementos en los combustibles.

El MEM pidió a la población ahorrar combustible. (Foto: Archivo / Soy502)

La institución recomendó promover el uso responsable y prudente del transporte privado, evitar viajes innecesarios y fomentar el uso compartido de vehículos.

Asimismo, el Ministerio señaló que priorizar el transporte público puede contribuir a reducir los gastos familiares asociados al consumo de combustibles, así como disminuir la presión sobre la demanda nacional de hidrocarburos.

El incremento en el precio de los combustibles se produce en un contexto en el que los carburantes han mostrado una tendencia al alza desde el inicio de 2026.

Datos del monitoreo semanal del MEM en el área metropolitana reflejan que desde enero los precios han aumentado de manera progresiva.

LEA MÁS: Arévalo explica situación del abastecimiento de combustibles en el país

Por ejemplo, la gasolina superior pasó de Q27.49 por galón el 19 de enero a Q30.54 por galón a inicios de marzo, mientras que la regular subió de Q26.53 a Q29.53 en el mismo período.

En el caso del diésel, por su parte, pasó de Q25.10 a Q28.28 por galón, consolidando una tendencia de incrementos sostenidos en las primeras semanas del año.

Las autoridades también recordaron que los precios de los combustibles en el país responden a la dinámica del mercado internacional.

Asimismo, el conflicto bélico que se desarrolla en Oriente Medio ha afectado el mercado internacional de los carburantes por lo que de persistir la tendencia al alza puede continuar.