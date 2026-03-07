Capturan a un hombre en un camión que minutos antes había sido robado

-

En el interior del vehículo había productos valorados en aproximadamente Q60 mil que pretendían ser robados.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Disly "N", de 37 años, en el redondel de Tecún Umán, en la zona 7 de Quetzaltenango.

Este hombre conducía un camión que momentos antes había sido robado. En el interior de este vehículo se transportaban 250 quintales de harina y varias cajas de manteca, cargamento valorado en aproximadamente Q60 mil.

El capturado fue identificado como Disly "N". (Foto: PNC)

Además, en el interior del camión se localizó un bloqueador de señales de telefonía y GPS, según informaron las autoridades.

Ante los policías se presentaron los propietarios del camión, quienes indicaron que el piloto los alertó luego de que lo dejaran abandonado en un camino de terracería, lugar en donde lo despojaron del mismo.

El camión transportaba 250 quintales de harina. (Foto: PNC)

Pero tras una inmediata denuncia ante la PNC, se frustró el robo al recuperar el transporte y producto.