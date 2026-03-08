Quiché: Testigos impiden fuga de conductor tras fuerte choque

La mujer afectada permanece hospitalizada tras el accidente.
En redes sociales circula un video que muestra el momento en que dos motociclistas chocan en una intersección de calles de Quiché.
En las imágenes se observa a una mujer que se desplazaba en motocicleta a velocidad moderada cuando es impactada por otro motorista que, presuntamente, conducía a exceso de velocidad.
Tras el percance, la conductora queda tendida sobre el asfalto, mientras que el motorista sale proyectado varios metros adelante por la fuerza del impacto.
Segundos después, el responsable se levanta e intenta encender su motocicleta para retirarse del lugar. Sin embargo, testigos que presenciaron el hecho lo detienen antes de que pueda abandonar la escena.
El accidente ocurrió la noche del 4 de marzo, alrededor de las 22:00 horas.
De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece hospitalizada tras el accidente.