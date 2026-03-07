Investigan daños a fachada de iglesia de San Andrés Xecul, Totonicapán

-

Autoridades advierten que las intervenciones podrían afectar el valor artístico del inmueble al ser declarado como Monumento Histórico en 1970.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) informó que presentó una denuncia por posibles daños al templo católico de San Andrés Xecul, en Totonicapán, luego de detectar trabajos de intervención que no contaban con autorización oficial.

Una inspección técnica determinó que los trabajos no siguieron criterios de conservación. (Foto: Mi Bello Xecul)

De acuerdo con un comunicado emitido el 6 de marzo de 2026, la institución indicó que el inmueble está declarado Monumento Histórico desde 1970, por lo que cualquier modificación o restauración debe ser evaluada y aprobada por las autoridades encargadas de proteger el patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura denunció intervenciones no autorizadas en la iglesia de San Andrés Xecul. (Imagen: MCD)

Según el informe circunstanciado No. 037-2026, elaborado por el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles (DECORBIC), el 10 de febrero se realizó una inspección técnica en el templo.

En esa visita se determinó que las intervenciones realizadas no siguieron criterios históricos ni de conservación, además de no contar con la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

Las autoridades advirtieron que estas acciones podrían poner en riesgo los valores artísticos y simbólicos del edificio, considerado uno de los templos más representativos de la región occidental del país.

Por esa razón, el ministerio informó que presentó una denuncia contra quienes resulten responsables por posibles delitos relacionados con el daño al patrimonio cultural, entre ellos violación a las medidas de protección de bienes culturales y depredación de bienes culturales.

Mientras tanto, en redes sociales y medios locales circularon imágenes de los trabajos de remozamiento y de la llegada de personal del ministerio al lugar.

El templo de Totonicapán está declarado Monumento Histórico desde 1970. (Foto: Mi Bello Xecul)

Algunos vecinos manifestaron su apoyo a las reparaciones del templo y expresaron su desacuerdo con la intervención de las autoridades culturales.

"No son Bienvenidos en nuestro Pueblito de San Andrés Xecul. Todo Pueblo en general respaldan los Trabajos de Restauración de nuestra Iglesia Colonial." se lee una de las publicaciones.

El Ministerio de Cultura y Deportes reiteró que mantiene su compromiso con la protección, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural del país, y pidió a comunidades, autoridades locales y administradores de bienes históricos coordinar cualquier intervención con las instancias técnicas competentes, conforme lo establece la legislación vigente.