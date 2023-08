¡Curiosa idea! Así advierte un guatemalteco que su carro "no es taxi" (video)

-

El conductor se hizo viral en el tránsito por la peculiar manera que utilizó para advertir que su carro "no es taxi".

A través de TikTok, un usuario compartió un video de una escena que llamó su atención y la de varios internautas en redes sociales.

Y es que en el clip se observa la peculiar manera en que un conductor advierte que su vehículo no brinda servicio de taxi.

En las puertas y ventanillas del carro se leen frases como "No taxi", "Ojo", "No es taxi", para no confundir a peatones o quienes necesiten del servicio, ya que el tipo de vehículo que utiliza es frecuente entre taxistas.

"Ok, ya entendimos que no sos", escribió la cuenta que difundió el video "Car Show Gt". En comentarios, usuarios reaccionaron con humor y otros aplaudieron el ingenio del conductor.

Míralo aquí: