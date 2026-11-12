Tránsito en ruta al Pacífico: conductor fallece tras fatal accidente

El tránsito se ha complicado este jueves en ruta al Pacífico luego de que un conductor falleciera en un accidente.
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Un fatal accidente de tránsito se produjo la mañana de este jueves 12 de noviembre en el kilómetro 26.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar de los hechos y confirmaron que un motorista falleció por la gravedad de las heridas que le ocasionaron este percance vial.
De manera preliminar se informó que, un camión lo habría arrollado, pero serán las autoridades quienes se esclarezcan lo ocurrido.
La víctima aún no ha sido identificada, pero de acuerdo con el oficial Víctor Gómez, se trata de un hombre de aproximadamente 35 años.
Tránsito lento
El sector presenta congestionamiento, ya que el carril derecho ha quedado bloqueado, en donde la Policía Nacional Civil (PNC) resguarda el área afectada a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, señaló que el tránsito lento está afectado dicho municipio desde el kilómetro 21.
Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.