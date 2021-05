Así fue la detención del exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa

El Ministerio Público informa que el exjefe de la SAT tiene orden de captura por los delitos de falsedad ideológica y conspiración.

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, fue detenido la mañana de este miércoles 19 de mayo.

La detención se llevó a cabo en el bulevar Liberación y 15 avenida, de la zona 13, luego que un vehículo sin placas le impidiera el paso.

En un video grabado por Solórzano Foppa se observa cómo el agente de la Policía Nacional Civil (PNC) le indica que están haciendo una revisión de solvencia de su vehículo y de su persona.

El abogado reclama las razones y expone que ese no es un puesto de registro, pero el agente se ampara en el artículo 25 de la Constitución.

Más tarde le informan que tiene orden de captura por un caso de falsedad ideológica, asociación ilícita y conspiración al momento de inscribir un partido político y que será llevado a tribunales.