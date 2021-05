Capturan a exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa

El exjefe de la SAT informó en sus redes sociales que dos vehículos sin placas le cerraron el paso en el Bulevar Liberación y en ese lugar le notificaron que tenía una orden de arresto.

El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, fue detenido esta mañana de miércoles 19 de mayo.

El abogado hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la cual aseguró que estaba en el bulevar Liberación y dos vehículos, sin placas, lo detuvieron sin darle ninguna razón.

Ya me notificaron la orden de aprehensión, es por un caso donde quisimos hacer un partido político. Y ahora dicen que hicimos una falsedad, eso es mentira, pero me iré a defender a tribunales https://t.co/elCQPu577V — Foppa (@foppaguate) May 19, 2021

Minutos después informó que le notificaron que tenía una orden de aprehensión por un caso en el cual se trató de conformar un partido político. "Ahora dicen que hicimos una falsedad, eso es mentira, pero iré a defender a tribunales", escribió.

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades del Ministerio Público.