Así se incendió un vehículo tras accidente en la Roosevelt (video)

Las imágenes muestran el incendio que consumió por completo una motocicleta tras chocar con otro conductor.

En la noche del 14 de febrero, un conductor de un transporte de dos ruedas impactó contra un vehículo tipo agrícola.

Esto causó que momentos después la moto iniciará a incendiarse; las extensas llamas del fuego alarmaron a otros conductores que circulaban sobre la Calzada Roosevelt, en la 4a. avenida de la zona 11.

Así inició el fuego:

MP inició desarrollo de las diligencias por deceso de motorista en hecho vehicular de calzada Roosevelt zona 11 frente al antiguo Cine Trébol. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/j6ngSeayOv — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 15, 2026

Autoridades se hicieron presentes para mitigar el fuego y trasladar de emergencia al piloto de la moto que se encontraba en estado delicado por el trauma al caerse del transporte.

Sin embargo, Amilcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), confirmó la muerte del conductor en el interior del Hospital Roosevelt, esto luego de compartir las imágenes sobre el incendio.



La moto quedó consumida por el fuego tras el hecho.