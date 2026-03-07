Trump hace alianza con 17 países americanos para combatir el crimen organizado

-

El plan contempla cooperación regional y el uso de fuerza militar contra redes criminales.

TE PUEDE INTERESAR: Trump despide a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 7 de marzo la creación de una alianza integrada por 17 países del continente americano con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico.

El anuncio se realizó durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, Florida, donde participaron varios mandatarios de América Latina considerados aliados de su administración.

Trump anunció una alianza de 17 países para combatir cárteles en América. (Foto: AFP)

Durante su intervención, Trump aseguró que el acuerdo contempla el uso de acciones militares contra las organizaciones criminales que operan en la región.

"El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos", declaró Trump ante los líderes presentes.

También criticó a los gobiernos que, según él, han permitido que grupos criminales controlen territorios en el hemisferio.

"Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales (...) No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar", afirmó.

El presidente de Panamá, Jose Raul Mulino junto a Donal Trump. (Foto: AFP)

Trump incluso mencionó la posibilidad de emplear armamento de precisión contra miembros de estas organizaciones. "¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. ¡Piu! Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cártel", expresó durante el encuentro.

Antes del anuncio, el mandatario estadounidense saludó a los jefes de Estado invitados, entre ellos el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele, a quien describió como un "gran presidente". Los tres líderes latinoamericanos compartieron posteriormente fotografías del encuentro en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respaldó la iniciativa y señaló que el crimen organizado ha operado durante años con relativa impunidad en la región.

"Durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencia sin consecuencias. Ese tiempo se les ha acabado", escribió en la red social X.

El plan contempla cooperación regional y el uso de fuerza militar contra redes criminales. (Foto: AFP)

La reunión se enmarca en la iniciativa denominada "Escudo de las Américas", una coalición que busca coordinar esfuerzos militares y de seguridad entre los países participantes para desmantelar redes de narcotráfico y crimen organizado en el hemisferio occidental.

El encuentro también se produce en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y por la estrategia de Washington de reforzar su influencia en América Latina frente a la presencia de otras potencias como China.

Inseguridad

Además de Bukele, Milei y Noboa, Trump recibió en Doral, cerca de Miami, a los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, así como al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La mayoría de los invitados comparte la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en el continente, un fenómeno que afecta a países que hasta hace poco se consideraban bastante seguros, como Chile y Ecuador, explica Irene Mia, experta sobre América Latina en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).

Esta situación ha ayudado a la derecha latinoamericana a ganar elecciones recientes y explica que el intervencionismo de Trump haya generado menos rechazo del esperado en una región con una larga historia de tensiones con Washington, añade la analista.

Y algunos líderes, como Noboa, no dudan en estrechar lazos con Washington.

El presidente ecuatoriano anunció esta semana "operaciones conjuntas" junto a Estados Unidos y aliados regionales contra los narcotraficantes, que convirtieron a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más violentos en pocos años.

Equilibrio frágil

Más allá de su afinidad ideológica con Trump, algunos de estos mandatarios han sabido aprovechar su buena relación con el republicano.

El hondureño Nasry Asfura recibió, por ejemplo, un apoyo clave del presidente estadounidense en las elecciones del 2025, y en el caso de Milei, su buena sintonía con Trump facilitó que Estados Unidos otorgara un apoyo por 20,000 millones de dólares mediante un canje de divisas en 2025.

Pero esta coalición de gobiernos afines plantea interrogantes sobre su alcance y durabilidad, según Irene Mia.

La experta señala que las propuestas de Washington para América se basan en una agenda puramente negativa. "Todo se reduce a las amenazas que representa la región para la seguridad estadounidense: la migración y el crimen organizado", dice.

Mia apunta asimismo a otra debilidad de esta cumbre dedicada a la lucha contra los cárteles: la ausencia de México -al que describe como "el director ejecutivo de la cadena de suministro del narcotráfico"-, y de Brasil -cuyos grupos criminales son claves para el envío de drogas a Europa-, gobernados por Claudia Sheinbaum y Lula da Silva respectivamente.

El propio Trump señaló este sábado a México como "el epicentro de la violencia de los cárteles" que alimentan "gran parte del derramamiento de sangre" en América. "Los cárteles están dirigiendo México. No podemos tener eso cerca de nosotros", dijo.

Para Mia, a pesar de esta aparente buena sintonía entre los gobiernos derechistas del continente y Washington, el apoyo de esos países "es bastante frágil debido a la relación problemática" entre América Latina y Estados Unidos.

"Es un equilibrio muy delicado saber si la población aprobará la política de Trump y hasta cuándo", asegura.