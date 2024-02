Así fue el momento en que un avión se estrelló contra un vehículo (video)

-

Avioneta se accidenta en una autopista de Florida, Estados Unidos.

Dos personas murieron el pasado viernes 9 de febrero al estrellarse un jet privado con cinco pasajeros a bordo en una autopista del suroeste de Florida, en Estados Unidos, indicaron las autoridades.

Sin embargo, se han dado a conocer nuevas imágenes del accidente en donde muestra el momento en el que un avión colisiona contra un vehículo en plena carretera.

| Nuevo video muestra el accidente aéreo del viernes en Naples, Florida.



▶️https://t.co/5dSgZywTFI

pic.twitter.com/THhoFHKFJh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 13, 2024

El accidente ocurrió sobre las 15:15 horas en la carretera Interestatal 75, cerca de Naples, indicó la autoridad aeronáutica de Estados Unidos (FAA) en un comunicado.

De los cinco pasajeros del avión afectado, un Bombardier Challenger 600, dos murieron en el impacto, confirmó en un comunicado la oficina del sheriff del condado de Collier, donde ocurrió el accidente.

Las tres personas restantes lograron evacuar el aparato con éxito, indicó la responsable de prensa del aeropuerto de Naples, Robin King, en un comunicado enviado a la AFP.

En imágenes difundidas por medios locales, se puede ver cómo el avión en llamas emite una densa nube de humo negro desde un arcén de la autopista.

Atleast 2 people died in Twin-Engine Plane crash on I-75 in Collier County Naples, Florida pic.twitter.com/9Izfp0oBK1 — Sociat USA (@SociatUSA) February 9, 2024

Justo antes del accidente, el piloto llamó por radio a la torre de control del aeropuerto de Naples y solicitó poder aterrizar de emergencia, indicó King en su comunicado.

Un controlador aéreo autorizó de inmediato la maniobra después de que el piloto explicara que los dos motores de la aeronave habían dejado de funcionar.

Sin embargo, no pudo llegar hasta la pista de la terminal aérea y por eso intentó posarse en la autopista.

El jet volaba desde Ohio hasta Naples, según la empleada del aeropuerto.

La FAA está investigando los motivos de lo ocurrido.

Recientemente, una avioneta se estrelló contra un parque de casas rodantes en el noroeste del estado matando a tres personas.