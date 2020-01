Así fue el operativo de EE.UU. en el que murió un líder iraní

"Un tiro de precisión de un drone" fue la manera en que Estados Unidos (EE.UU.) asesinó al líder militar iraní Qassem Soleimani, de 62; pero en el operativo también participaron helicópteros, aseguran fuentes de manera extraoficial, ya que el Pentágono aún no ha dado mayores detalles.

Medios estatales iraníes aseguraron que hubo participación de helicópteros estadounidenses, tal como ocurrió en los casos de Osama bin Ladem, líder de Al Qaeda; y de Bakr al Baghdadi, del Estado Islámico; pero nada de ello ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

Hasta ahora el Pentágono lo único que ha afirmado es que fue Donald Trump fue quien ordenó la operación calificada como exitosa.

Junto con Soleimani viajaban el general de brigada Hossein Pourjafari; el coronel Shahroud Mozafarina, Hadi Tarami; y el capitán Vahid Zamanian; así como cinco miembros de seguridad. Todos murieron.

El incidente ocurrió cerca de la terminal de carga aeroportuaria, luego de que el general iraní bajó de su avión al retornar de Líbano o Siria. El ataque se produjo a pocos metros de haber ingresado a uno de los vehículos.

Los cuerpos de Soleimani y al Muhandis quedaron destrozados. Un político de alto rango apuntó que el general fue identificado gracias a un anillo. Una imagen que quedó registrada en un video que recorre el mundo.

Mientras que Irán prometió "fuertes represalias", quienes consideran que la muerte de Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, significa una escalada importante en el enfrentamiento entre Washington y Teherán, que prácticamente inició cuando Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear de 2015 e imponer sanciones económicas.

Luego del ataque, EE.UU. pidió a sus ciudadanos salir de Irák "inmediatamente". La embajada norteamericana localizada en Bagdad está cerrada y todos los servicios consulares fueron suspendidos, informó el Departamento de Estado.

Hasta el momento se calcula que uno 5,200 soldados estadounidenses están en Irak. Irán llamó a consultas al encargado de negocios de Suiza, que representa los intereses estadounidenses en el país, para protestar por el operativo. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, calificó el ataque de “un acto de terrorismo de Estado y una violación de la soberanía de Irak”.

Mientras que otros políticos norteamericanos se han pronunciado en contra del ataque. Una de ellas fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelos, quien aseguró a través de un comunicado: “La máxima prioridad de los líderes estadounidenses es proteger las vidas y los intereses estadounidenses. Pero no podemos poner en riesgo la vida de los miembros del servicio estadounidense, diplomáticos y otros al participar en acciones provocativas y desproporcionadas. El ataque aéreo de esta noche corre el riesgo de provocar una peligrosa escalada de violencia. Estados Unidos, y el mundo, no pueden permitirse que las tensiones aumenten hasta el punto de no retorno".

Además, aseguró que Trump llevó a cabo el ataque contra oficiales iraníes de alto nivel "sin una autorización para el uso de la fuerza militar".

NO DEJES DE LEER:

* Con información de Infobae