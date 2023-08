Así presume la conductora Sandy Monroy su nueva etapa

-

La conductora guatemalteca Sandy Monroy ha enternecido estos meses a sus seguidores con su nuevo look.

Sandy es muy querida por llevar a los guatemaltecos la información y el acontecer nacional a través de TN23, ahora se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su vida.

Foto: Instagram.

"Les comparto la mejor noticia que he recibido este 2023, la que vino a cambiar mi vida llenándola de felicidad, amor e ilusión. Bebé: desde que supe de tu existencia te escribí una carta, que en unos años primero Dios te leeré, les comparto un extracto esa carta para mi beb@, donde plasmo un poco de lo mucho que significa para mí", escribió al anunciar su embarazo a finales de marzo.

"Mis 32 años fueron de distintas pruebas, batallas por vencer, aprender a dejar ir, de momentos de tristeza, también de mucha alegría y metas cumplidas, pero sobre todo me prepararon para todo lo que Dios tenía planeado para mi vida en esta nueva vuelta al sol, recibo con mucha gratitud este nuevo año de vida, siendo más fuerte y con mucha emoción por todo lo que se viene, con un regalo enorme y grandioso que Dios me ha enviado, baby JD, quien a cada momento con sus movimientos me hace sentir amada", agregó en otro post.

Foto: Instagram.

Sandy ha lucido su hermoso vientre en las redes sociales y los televidentes han sido testigos de su cambio. La famosa emociona a sus seguidores con sus diversos looks luciendo su pancita.

¿Quién es Sandy Monroy?

Integra las filas de comunicadores del canal de televisión nacional TN23, presenta las noticias en la edición estelar de las 8 de la noche, también conduce el programa de análisis "A la medida", que se transmite a las 9 de la noche.

ASI LUCE SANDY:

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Oficial

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.