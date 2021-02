Así puedes descubrir si alguien está en línea sin abrir el chat

En ocasiones quieres escribirle a uno de tus contactos en WhatsApp, pero no sabes si la persona te podrá contestar y responder con rapidez. Algunos entran al chat para verificar si se encuentra en línea para iniciar una conversación, pero eso también te delataría con otros contactos.

Si deseas conocer cómo verificar si alguien está en línea de una manera sigilosa, debes seguir estos trucos.

Se trata de una extensión que permite visualizar al lado del nombre de todos los contactos un círculo verde, el cual indica que en ese momento esa persona está conectada, ya sea porque se está escribiendo con otra persona, revisando conversaciones anteriores, enviando archivos, o simplemente, haciendo algo en el app.

Para acceder a esta herramienta, que solo funciona con Google Chrome, lo primero que se debe hacer es instalar esta extensión llamada WA Web Plus for WhatsApp a través de la Chrome Web Store.

Una vez el programa esté instalado, aparecerá un icono verde con una cruz junto a la barra del navegador. En ese momento, se debe iniciar la sesión en WhatsApp Web para confirmar que funciona de forma correcta.

Una vez allí, la extensión de Chrome deberá rodear con una circulo verde la foto de todos los contactos que estén en línea en ese momento, con lo que se evitará ingresar a los chats para confirmarlo.

Adicional de esta función, la extensión WA Web Plus for WhatsApp también permite ocultar el nombre de los contactos, sus fotos de perfil y el contenido de las conversaciones; de tal manera que si alguien quiere ver con quién está chateando el usuario y qué mensajes envía, no puede hacerlo debido a que la información aparecerá de forma difuminada y solo se mostrará cuando el usuario pase el mouse por encima.