Así quedó el consulado guatemalteco tras la explosión en Beirut

Luego de las explosiones que dejaron 113 fallecidos en Beirut y más de 4 mil heridos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó que el Consulado "Honorario" de Guatemala en ese país resultó con graves daños.

De acuerdo con las autoridades, ninguna persona que labora en el consulado resultó herida, sin embargo, los daños son considerables. Guatemala no tiene embajada en Líbano, únicamente opera una oficina que funciona como consulado.

El embajador de Guatemala en el Cairo, Luis Raúl Estévez, dijo a Soy502: "Las ondas expansivas de las explosiones generaron daños considerables en el consulado honorario".

Además, aseguró que no hay ninguna pérdida humana que lamentar, ya que hasta el momento sólo se reportan ocho guatemaltecos que residen en el Líbano y sólo una persona sufrió heridas leves.

My God. Lebanon economy collapsing and now this massive explosion. Beirut port (and a lot more, from the looks of it) utterly destroyed. Can’t imagine the human toll we are going to see. pic.twitter.com/vljWYftJWE — ian bremmer (@ianbremmer) August 4, 2020

Las explosiones que se registraron el martes 4 de agosto fueron provocadas por toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de la ciudad.