Beirut: Mujer toca el piano en medio de vidrios rotos y escombros

Al menos 50 personas fallecieron y 2,750 han resultado heridas luego de dos explosiones que se produjeron en el puerto de Beirut, y que prácticamente destruyeron varios kilómetros a la redonda.

Muchas personas han reportado destrucción parcial en sus hogares. Pero una mujer cautivó y alimentó la esperanza de las personas en su alrededor, luego que se le captara tocando el piano en medio del desastre que dejó la explosión.

TE PUEDE INTERESAR:

En el corto video se observan cortinas tiradas, marcos, vidrios y adornos en el piso, pero ello no impidió que la mujer se sentara en su piano y tocara una melodía.

"Esta ciudad no se rinde y sigue surgiendo de las cenizas", es el mensaje con el que la corresponsal Joyce Karam, de The National IUAE, compartió las imágenes de la mujer libanesa que han cautivado al mundo entero.

Video of elderly Lebanese woman at her home playing the piano while surrounded by broken glass and rubble, captures the spirit or #Beirut.



This city doesn’t give up and keeps rising from the ashes: pic.twitter.com/FUp1fuTGQK — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 5, 2020

Aún se desconoce a ciencia cierta qué sucedió. Las autoridades libanesas han manifestado que se está haciendo una investigación y que creen que podría deberse a "materiales altamente explosivos confiscados hace años", reportó el diario DW.