¡En pleno en vivo! Así reaccionó Piqué cuando le preguntaron por Shakira

La reacción fue captada cuando Gerard Piqué asistió al podcast del colombiano "West Col" y le mencionaron a su expareja Shakira.

Desde que anunciaron su separación, en junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué han hecho evidente la tensión que existe entre ellos, aunque ahora, por sus asuntos pendientes, han tenido que dejarla de lado.

El streamer colombiano hizo un comentario sobre la cantante barranquillera a Gerard Piqué. (Foto: Westcol/YouTube)

Nuevamente, Gerard Piqué y Shakira son tema de qué hablar, ya que el futbolista mencionó a su expareja en una transmisión.

(Foto: Archivo/Soy502)

Con información del medio Infobae, durante el pódcast con el colombiano West Col, el streamer ha aprovechado para hablar de la colombiana. Piqué y West Col, quien en el pasado ya le mostró su descontento con la Kings League Americas, se han dado cita en Barcelona, donde han visto juntos un partido de la Kings League.

Piqué menciona recientemente a Shakira pic.twitter.com/ajhnFrM9Bk — Ilsie Rebolorio (@ilsie502) March 13, 2025

El contexto de la situación del video comenzó cuando el deportista (Gerard) le preguntó sobre su vínculo con La Parce, una creadora de contenido colombiana y copresidenta del Atlético Parceros. "¿Fue tu novia en algún momento? Alguien me lo mencionó, pero no sé si es cierto", inquirió. Aunque la pregunta era personal, West Col no tuvo inconveniente en admitir que había sido su novia años atrás.

Shakira y Gerard Piqué finalmente "hicieron las paces" luego de poco más de un año desde que anunciaron su separación, desde la fecha nunca se han visto juntos en público. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la respuesta del colombiano West Col, quien parecía querer 'tomar venganza' por sacar ese tema. "¿Y Shakira fue tu novia alguna vez?", lanzó. "Sí, bueno", contestó de forma concisa en su acento barcelonés Gerard Piqué, según el medio Infobae.

Clara Chía actualmente es pareja del exfútbolista Gerard Piqué. (Foto: Archivo/Soy502)

