La confesión de Pique tras ruptura con Shakira: "Me hubiera tirado del sexto piso"

Tras varios meses de silencio, Gerard Piqué por fin habló sobre su ruptura con Shakira.

"Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me hubiera tirado desde un sexto piso", confesó Gerard Piqué, al ser cuestionado sobre su ruptura con la famosa cantante colombiana, Shakira.

El exdefensor del FC Barcelona fue uno de los invitados al programa de Joaquín Sánchez, quien al dejar el fútbol profesional con el Betis optó por convertirse en conductor de televisión.

Durante la entrevista, Sánchez habló de diversos temas con Piqué, pero finalmente logró que el futbolista hablara sobre su ruptura con Shakira.

"La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia a nada de lo que dicen. ¿Tengo que salir a desmentir todas las cosas que no son reales? Me da igual. Que la gente crea lo que quiera", manifestó Piqué.

Según Piqué, de "todo" lo que ha salido a luz acerca de su relación con la cantante colombiana, "la gente no sabe ni el 10%" de lo que, según él, 'pasó de verdad'".

"Es algo privado, algo mío. Es algo que no quiero que la gente sepa", manifestó y aseguró que en las redes sociales las personas critican, porque están en el anonimato, donde es fácil "escribir y criticar", pero "luego te los encuentras en la calle y te dan un abrazo y quieren una foto".

Sin embargo, dijo que ha optado por ignorar a los paparazzis. "Es como que no existieran. Indiferencia total. Intentan afectarte y cuando ven que no pueden... pues les hace mucho daño. Tienes que intentar ser invencible", dijo.