El presidente Alejandro Giammattei reaccionó en contra de los disturbios ocurridos durante la noche de este domingo 26 de julio en San Lucas Tolimán. En ese municipio de Sololá, los pobladores quemaron la municipalidad por su inconformidad con la alerta roja registrada en el Tablero de Alertas Covid-19. Señalan que ese municipio tiene pocos casos de Covid-19.

Durante una entrevista en Radio Sonora, el mandatario dijo: "Aquí hay gente que siempre se trata de aprovechar (...) Un alcalde me llamó y me dijo: 'Mire, nosotros no tenemos 100 mil habitantes' y me tocó explicarle que la tasa es la que se mide por 100 mil habitantes y hay una fórmula", detalló.

Según Giammattei, por la cantidad de casos que tiene San Lucas Tolimán, comparado con el número de pobladores, "amerita que tenga esa alerta".

"Si la quieren bajar (ponerla en amarillo), que se porten bien. Que dejen de estar haciendo lo que están haciendo. San Lucas Tolimán no respetó el toque de queda los domingos", comentó Giammattei.

Además dijo: "Allí hubo gente, que encabezada por un pastor, salió gritando a las calles 'Dios me protege' y sin mascarilla y ahora hay varios muertos de ellos. Aquí la responsabilidad es personalísima. Si quiero que mi municipio esté mejor, hay que hacer un esfuerzo colectivo".

Sin embargo, la actividad que mencionó el mandatario, sucedió el 10 de julio en Santiago Atitlán, Sololá, de acuerdo con las publicaciones de medios locales y las investigaciones del Ministerio Público.

¿Cuántos casos tiene San Lucas Tolimán?

De acuerdo con los datos del Tablero Covid-19 del Ministerio de Salud, San Lucas Tolimán tiene 19 casos positivos del nuevo coronavirus confirmados con un total del 31 mil 581 habitantes, lo que refiere que su tasa de infectados es de 60.2 por cada 100 mil habitantes y se han realizado 57 pruebas desde que inició la pandemia.

Según la información, para estar en alerta roja, el municipio tiene que tener, durante la últimas dos semanas, 55 casos por cada 100 mil habitantes. Es decir, que en este caso, San Lucas Tolimán debe estar en alerta roja. Para pasar a una alerta naranja, en el municipio deben presentarse entre 25 y 54 casos por cada 100 mil habitantes.