Así se vive el Tour del Trofeo de la Copa Mundial FIFA

Luego de 16 años, los guatemaltecos fueron invitados a admirar el mayor premio del fútbol, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola.

La cita fue el viernes 13 de febrero del 2026, en el Parque de la Industria, abriendo sus puertas a partir de las 13:30 horas a las familias guatemaltecas.

Coca-Cola preparó diversas áreas con experiencias inmersivas para añadir ese espíritu de pasión por el fútbol, promoviendo la emoción previo al momento de la fotografía junto al Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

“ Por segunda vez en la historia traemos a Guatemala esta experiencia exclusiva, en la que buscamos recrear las emociones que se viven en un partido de fútbol ” Denise Picot , directora senior de Marketing para Coca-Cola Company para Centroamérica.

El tour en Guatemala inició con videos memorables y emotivos de las ediciones anteriores de la Copa Mundial de la FIFA. Los guatemaltecos recordaron goles icónicos que llevaron a los países a coronarse como campeones.

Por supuesto, un reto de "tecniquitas" con el balón debía ser parte de esta experiencia del fútbol. Por lo tanto, al final, los visitantes fueron invitados a demostrar sus habilidades.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Todo apasionado por este deporte ha soñado con estar en los vestidores con sus estrellas favoritas. Coca-Cola hizo una réplica para que los fanáticos tuvieran la oportunidad de vivir esa experiencia. Esta fue un área especial para fotografías familiares con las camisolas de cada país, bancas de primera fila y demás "spots" instagrameables.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

La historia y la nostalgia fueron parte de este recorrido, ya que Coca-Cola brindó un corredor para exhibir los balones oficiales de todas las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, incluida la de este 2026.

(Fotografia por: Content Marketing Soy 502)

Finalmente, el espacio para tomarse la fotografía junto al Trofeo dela Copa Mundial de la FIFA.

“ Es una experiencia única que el Trofeo de la Copa Mundial FIFA este en Guatemala, ha sido la mejor forma de comenzar a sentir la emoción por este mundial ” Jenifer Aguilar , visitante.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Para quienes deseaban seguir sintiendo la emoción por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Coca-Cola preparó un área para convivir con juegos, música, comida y por supuesto, uniendo a los guatemaltecos por la pasión del fútbol.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, comenzó el 3 de enero en Raid, Arabia Saudita, recorrerá el mundo por 150 días.