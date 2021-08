Asistente de vuelo completamente vacunado muere de Covid-19

Un asistente de vuelo de 36 años que trabajaba para Southwest Airlines murió de Covid-19; la aerolínea confirmó el hecho a Fox News.

Maurice Reginald Reggie Shepperson, de Las Vegas, dio positivo por el nuevo coronavirus en julio y luchó contra la enfermedad respiratoria durante un mes, según detalla USA Today.

Su madre, Dawn Shepperson, y su colega y amiga cercana, Marcia Hildreth, le dijeron al periódico estadounidense que murió por complicaciones con Covid-19 el martes 10 de agosto, a pesar de estar completamente vacunado.

Southwest Airlines confirmó el fallecimiento de Shepperson a través de un correo electrónico enviado a Fox News.

"Estamos desconsolados por la pérdida; la familia Southwest se está apoyando mutuamente y la familia de nuestro empleado, durante este momento difícil", dijo el comunicado de la aerolínea. "Por respeto a la familia de Reggie, no tenemos detalles adicionales para compartir".

Maurice 'Reggie' Shepperson, a Southwest Airlines flight attendant based in Las Vegas, tested positive for COVID-19 in early July and had been fighting the virus in the hospital for a month before he died. https://t.co/yAY1iXUl0F — USA TODAY (@USATODAY) August 12, 2021

Shepperson tenía una relación cercana con su madre y ambos viajaron brevemente a Hawái en junio, semanas antes de que diera positivo, según una de sus últimas publicaciones en Facebook.

Antes de enfermarse, también expresó su frustración por las largas esperas que estaba viendo en los consultorios médicos en Nevada. Basado en su observación, Shepperson escribió que programar una cita con un médico en Silver State podría significar una espera de tres a cuatro meses.

Continuó señalando que él tomó precauciones durante la pandemia, incluido el uso regular de mascarillas, la limpieza de superficies y el lavado de manos.

Las infecciones que ocurren después de la vacunación se denominan "infecciones de avance", según indican los científicos.