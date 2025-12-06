Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ataque armado deja un hombre herido en la zona 10

  • Por Geber Osorio
05 de diciembre de 2025, 21:22
Ciudad de Guatemala
Un hombre de 28 años resultó herido luego de un incidente armado en la zona 10. (Foto ilustrativa: istock)

Un hombre de 28 años resultó herido luego de un incidente armado en la zona 10. (Foto ilustrativa: istock)

Un hombre de 28 años sufrió heridas de bala en diferentes partes del cuerpo la noche de este viernes.

OTRAS NOTICIAS: Caso Shark: Ligan a proceso a 17 acusados de trata de personas

Un ataque armado se registró la noche de este viernes 5 de diciembre en la avenida Reforma y 10a. calle de la zona 10, en la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados de este incidente, por lo que al arribar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 28 años que resultó herido.

Según indicaron los socorristas, la víctima presentaba heridas causadas por proyectil de arma de fuego en la espalda y en el hombro derecho.

Luego de ser estabilizado, este hombre fue trasladado hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19. 

De momento se desconoce el motivo de este ataque y la identidad de la víctima. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar