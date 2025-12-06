Ataque armado deja un hombre herido en la zona 10

Un hombre de 28 años sufrió heridas de bala en diferentes partes del cuerpo la noche de este viernes.
OTRAS NOTICIAS: Caso Shark: Ligan a proceso a 17 acusados de trata de personas
Un ataque armado se registró la noche de este viernes 5 de diciembre en la avenida Reforma y 10a. calle de la zona 10, en la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados de este incidente, por lo que al arribar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 28 años que resultó herido.
Según indicaron los socorristas, la víctima presentaba heridas causadas por proyectil de arma de fuego en la espalda y en el hombro derecho.
Luego de ser estabilizado, este hombre fue trasladado hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.
De momento se desconoce el motivo de este ataque y la identidad de la víctima.