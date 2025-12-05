Caso Shark: Ligan a proceso a 17 acusados de trata de personas

-

La desaparición de Andrea Zepeda estaría relacionada a esta estructura criminal que se dedica a la trata de personas.

En seguimiento al "operativo Shark", la unidad especial contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas logró que se dictara auto de procesamiento a 17 personas, según informó el Ministerio Público (MP).

Los sindicados son presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a la trata de personas que operaba en los municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán, a través de cinco centros de explotación.

En ese contexto y con base en los indicios presentados, el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Guatemala ligó a proceso por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución a Ricardo I., Héctor I., Ermides M. y Francisco F.

Asimismo, Franer I. fue ligado por remuneración por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, señalaron las autoridades.

De igual manera, por los delitos de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita, fueron ligados a proceso Brenda C., Marlon M., Reginaldo M., Nelson R., Calixto E., Elvia G. y Selvin M.

El MP confirmó que se dictó auto de procesamiento a 17 personas involucradas en el caso Shark. (Foto: archivo/Soy502)

Por otra parte, el órgano jurisdiccional resolvió ligar a Lorenzo C., por encubrimiento propio; a Ayleen C., por trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Además, Manly M., fue ligada por trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Finalmente, el juzgado también resolvió ligar a proceso a William G., por tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado y posesión para el consumo, y a Byron Cermeño. por trata de personas en su modalidad de explotación sexual y asociación ilícita.

Desaparición de Andrea Fernanda

Dentro de la investigación en contra de la estructura, coincidió la desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz, por lo tanto, los operativos Shark, también fueron realizados para ubicar indicios sobre la desaparición de la joven.

Según la investigación, Andrea Fernanda, salió de su casa el pasado 30 de abril por la noche, abordó un vehículo de alquiler por aplicación, pues había acordado reunirse con una persona a través de una página de citas.

En un video se confirmó la vestimenta con la que Andrea Fernanda fue vista por última vez, con pantalón color negro, blusa blanca y sandalias, llevando en las manos una chaqueta color rojo y una cartera color café o beige. (Imagen recuperada del video original / cortesía)

La víctima llegó a un hotel ubicado en Colinas de Monte María, zona 7 de Villa Nueva, en donde fue recibida por Cermeño, quien la habría retenido contra su voluntad.

Los investigadores aún no han ubicado a la víctima.