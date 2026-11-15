Avanza la recuperación vial en el kilómetro 189 de ruta CITO-180 en Retalhuleu

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Autoridades avanzan en la recuperación de vía de superficie vial en el kilómetro 189 ruta CITO-180.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), pavimentó una bóveda, ubicada en el kilómetro 189 de la ruta CITO-180, Retalhuleu, que permitirá recuperar la superficie de la carretera para mejorar las condiciones de circulación a quienes transitan por el sector.

En su primera fase, en dicha recuperación se avanza en la aplicación de la primera de tres capas de asfalto, lo que permitirá beneficiar a familias, comerciantes, transportistas y conductores que utilizan esta vía para trasladarse a sus lugares de trabajo y llevar sus productos a los mercados.

Las obras son impulsadas son ejecutadas por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), dependencia adscrita al CIV.

Así luce la recuperación de la Ruta CITO-180, kilómetro 189. (Foto: CIV/Soy502)

Los trabajos

La aplicación de la primera capa de asfalto se realiza sobre el relleno que cubre la bóveda, lo que permite el paso de agua debajo de la carretera y ayuda a protegerla de los daños provocados por las corrientes durante la época lluviosa.

Esto, también incluye la recuperación de tamos entre 700 y 900 metros lineales en cada sentido de la ruta, con el propósito de mejorar la superficie de rodadura y facilitar el desplazamiento de los vehículos.

Con esto se busca que las personas cuenten con una carretera más segura y funcional, que faciliten sus actividades cotidianas y contribuyan a mantener la comunicación entre las comunidades.