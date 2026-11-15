Avanza la recuperación vial en el kilómetro 189 de ruta CITO-180 en Retalhuleu

Autoridades avanzan en la recuperación de vía de superficie vial en el kilómetro 189 ruta CITO-180.
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), pavimentó una bóveda, ubicada en el kilómetro 189 de la ruta CITO-180, Retalhuleu, que permitirá recuperar la superficie de la carretera para mejorar las condiciones de circulación a quienes transitan por el sector.
En su primera fase, en dicha recuperación se avanza en la aplicación de la primera de tres capas de asfalto, lo que permitirá beneficiar a familias, comerciantes, transportistas y conductores que utilizan esta vía para trasladarse a sus lugares de trabajo y llevar sus productos a los mercados.
Las obras son impulsadas son ejecutadas por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), dependencia adscrita al CIV.
Los trabajos
La aplicación de la primera capa de asfalto se realiza sobre el relleno que cubre la bóveda, lo que permite el paso de agua debajo de la carretera y ayuda a protegerla de los daños provocados por las corrientes durante la época lluviosa.
Esto, también incluye la recuperación de tamos entre 700 y 900 metros lineales en cada sentido de la ruta, con el propósito de mejorar la superficie de rodadura y facilitar el desplazamiento de los vehículos.
Con esto se busca que las personas cuenten con una carretera más segura y funcional, que faciliten sus actividades cotidianas y contribuyan a mantener la comunicación entre las comunidades.