God Save The Queen hace vibrar a Guatemala esta noche del sábado

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El show de God Save The Queen (Dios salve a la Reina) conmemoró el 40 aniversario del último concierto de Freddie Mercury en Queen.

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La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue el lugar donde se presentó la agrupación God Save The Queen con su icónico homenaje a Queen.

Las canciones de la banda de rock británica cobraron vida con la interpretación del vocalista Pablo Padín, quien, junto a God Save The Queen, hizo vibrar a los fanáticos durante los "40 Años Tour 2026" que llegó a Guatemala.

(Foto vía: Edgar Pocón/Soy502)

Guatemaltecos disfrutarán del concierto homenaje a Queen este sábado. (Video vía: Edgar Pocón/Soy502) https://t.co/FUGN3dwuX1 — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 15, 2026

Fanáticos de Queen vivirán su concierto homenaje esta noche. (Foto vía: Edgar Pocón/Soy502)

Generaciones de fans se reunieron para vivir el show. (Foto vía: Edgar Pocón/Soy502)

El lugar se llenó de guatemaltecos que expresaron su amor y sus canciones favoritas, entre ellas Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, entre otros de los grandes éxitos de Queen.

El concierto homenaje abrió con la presentación de la banda guatemalteca The Rubber Souls, quienes rinden honor a las canciones de The Beatles, que emocionaron al público en su apertura.

(Foto vía: Edgar Pocón/Soy502)

The Rubber Souls, la banda guatemalteca que rinde honor a The Beatles, abrió el concierto homenaje de "Dios salve a la Reina" esta noche. (Video vía: Edgar Pocón/Soy502) *Lee más en: https://t.co/mGBOEuvBJR* https://t.co/xgfJUPjQBt — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 15, 2026

Con una trayectoria que comenzó en 1998, "Dios salve a la Reina" mantiene vivo el legado musical de la banda británica que en 2026 conmemora los 40 años del último concierto que la agrupación Queen ofreció junto a Freddie Mercury en 1986.

Su presentación inició con un espectáculo de luces que animo al público que recibieron al cuarteto con aplausos.

¡Salen al escenario! así inicia el tributo a Queen. (Video vía: Edgar Pocón/Soy502) Lee más en: https://t.co/mGBOEuw9zp https://t.co/DyEVachget — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 15, 2026