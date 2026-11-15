Ejército refuerza los controles en Zacapa e Izabal durante el Estado de Sitio

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El Ejército de Guatemala aumentó la seguridad y el control en Zacapa e Izabal, luego de entrar en vigor el Estado de Sitio.

EN CONTEXTO: Estado de Sitio entra en vigor en Zacapa e Izabal

Desde tempranas horas de este domingo 15 de noviembre se ampliaron los puestos de control y seguridad en ambos departamentos por el alto índice de violencia.

Las medidas que norman el estado extraordinario se extenderán por 30 días, en donde miembros del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) fueron desplegados en las aldeas y sectores de Izabal y Zacapa.

Así están en el lugar:

(Foto vía: Jorge Senté/SOY502)

(Foto vía: Jorge Senté/SOY502)

https://t.co/ZK8a9EAebM — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 15, 2026

Este 15 de noviembre, fue publicado en el Diario de Centro América el decreto que oficializa el Estado de Sitio por 30 días.

Las medidas serán coordinadas por el Ministerio de la Defensa en cooperación con el Ministerio de Gobernación para extremar las acciones que garanticen la seguridad de la población en ambos departamentos.

La publicación oficializa el Estado de Sitio tras hechos de violencia, intimidación y amenazas contra la población y las autoridades.

Según el artículo 2 del Decreto Gubernativo 8-2026, las investigaciones de seguridad determinaron la existencia de actividades criminales que han derivado en ataques armados contra población civil, autoridades civiles y militares en ambos departamentos.