Festival de Flores enamora a los visitantes de Antigua Guatemala

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Miles de turistas disfrutan la X edición del Festival de las Flores en Antigua Guatemala; conoce los atractivos y parqueos.

EN CONTEXTO: Detalles de la décima edición del Festival de las Flores

La décima edición del Festival de las Flores de Antigua Guatemala arrancó desde las primeras horas de este sábado 14 de noviembre con la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros, quienes se dieron cita en la ciudad colonial para disfrutar de una de las tradiciones culturales y artísticas más coloridas del país.

De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, los asistentes más madrugadores arribaron incluso antes del amanecer para recorrer las calles empedradas y fotografiar las instalaciones florales confeccionadas por artesanos antigüeños.

El caballo floral frente al Palacio Municipal, la sensación del recorrido.

Desde muy temprano, el caballo de Santiago de los Caballeros se erigen frente al volcán de Agua en Antigua Guatemala. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Entre las decenas de fachadas, arcos y monumentos intervenidos, una de las piezas que más atención ha captado es una escultura de gran formato con forma de caballo, elaborada íntegramente con arreglos florales y ubicada frente al Palacio Municipal.

Decenas de familias y creadores de contenido hacen fila en el parque central para capturar el mejor ángulo junto a esta instalación, que se ha convertido en el punto fotográfico más buscado de esta edición.

El caballo fue elaborado durante varias horas antes de la inauguración del evento. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Según estimaciones de la Municipalidad de Antigua Guatemala, se espera la llegada de aproximadamente 150 mil visitantes durante todo el fin de semana, lo que representa una importante reactivación y derrama económica para comercios, hoteles y restaurantes locales.

Una gran cantidad de visitantes acuden al décimo festival de las flores en Antigua Guatemala. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Para facilitar la movilidad ante la alta demanda vehicular, las autoridades municipales recordaron que se cuenta con varios parqueos públicos habilitados en puntos estratégicos de ingreso, permitiendo que los conductores estacionen en zonas seguras antes de recorrer el casco urbano a pie.

El Festival de las Flores continuará este domingo 15 de noviembre, jornada en la que se prevé una afluencia similar para el cierre oficial de actividades.

*Con información de Carlos Vicente/Colaborador