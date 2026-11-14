Conoce las causas que apoyarán las Máquinas de Donación en Guatemala

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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lanzó una nueva temporada de las Máquinas de Donación de la iniciativa Ilumina El Mundo, que este año llegará a cuatro países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras y, por primera vez, Costa Rica.

La iniciativa permite que las personas elijan una causa benéfica, seleccionen una donación y contribuyan al trabajo de organizaciones que atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad. A través de las Máquinas de Donación, los visitantes pueden realizar aportes destinados directamente a las entidades participantes. Según la organización, el 100 % de las donaciones recibidas se entrega a las organizaciones beneficiarias.

Primera donación. (Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En Guatemala, donde la iniciativa cumple cinco años, las máquinas apoyarán a dos organizaciones:

Casa Ronald McDonald , que brinda alojamiento y acompañamiento a familias que deben trasladarse para que sus hijos reciban atención médica, contará con máquinas en Ciudad Cayalá, El Frutal, en Villa Nueva, y Alturas Mall, en Huehuetenango.

, que brinda alojamiento y acompañamiento a familias que deben trasladarse para que sus hijos reciban atención médica, contará con máquinas en Ciudad Cayalá, El Frutal, en Villa Nueva, y Alturas Mall, en Huehuetenango. UNICEF, organismo de las Naciones Unidas que trabaja por la protección de los derechos, la salud, la educación y el bienestar de la niñez, recibirá las donaciones realizadas en Utz Ulew Mall, en Quetzaltenango.

En El Salvador, por tercer año consecutivo, las donaciones beneficiarán a la Fundación Ayúdame a Vivir, organización que brinda atención integral a niños y adolescentes con cáncer y acompaña a sus familias durante el tratamiento. La máquina estará ubicada en Rambla Santa Ana.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En Honduras, la iniciativa cumple su tercer año y apoyará a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, que trabaja para facilitar el diagnóstico, tratamiento y atención de niños y adolescentes con esta enfermedad. Las máquinas estarán disponibles en City Mall, en San Pedro Sula, y en Tegucigalpa.

Costa Rica se incorpora por primera vez a Ilumina El Mundo. Las donaciones realizadas en Terra Mall, en San José, beneficiarán a Casa Ronald McDonald, organización que ofrece hospedaje y apoyo a familias de niños que reciben tratamientos médicos lejos de sus hogares.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Durante el lanzamiento regional, representantes de las organizaciones beneficiarias y líderes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días participaron en la presentación de la iniciativa y se refirieron al trabajo conjunto con las entidades participantes.

El élder Patricio M. Giuffra, de la Presidencia del Área de Centroamérica de la Iglesia, acompañó el lanzamiento y realizó la primera donación.

Bajo el lema «Paz y buena voluntad», Ilumina El Mundo se desarrollará durante durante noviembre y diciembre, promoviendo las donaciones a organizaciones que trabajan con personas y familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa invita al público a visitar las máquinas, conocer las causas disponibles y realizar aportes.