Policía reporta la captura de un hombre señalado por extorsión en Zacapa

Por el delio de extorsión fue capturado un hombre quien es reclamado por un Juzgado de Zacapa.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de una persona en la entrada del Centro Preventivo para Varones de la zona 18.
La detención se realizó luego de que investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) de la PNC identificarán a Ángel "N" de 30 años, quien es solicitado por un Juzgado de Zacapa.
Ángel "N" es requerido por un órgano jurisdiccional de Zacapa señalado del delito de extorsión.
La aprehensión del sindicado se efectuó tras un operativo táctico y de identificación de personas realizado a las afueras del Centro Preventivo para Varones de la zona 18.