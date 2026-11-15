Cazzu hizo vibrar al público guatemalteco con "Latinaje en vivo"

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Con su gira "Latinaje en vivo", la argentina Cazzu emocionó a los guatemaltecos.

La artista argentina volvió a Guatemala con el espectáculo más ambicioso y exitoso de su carrera, en el que destaca una puesta en escena teatral, conceptual y cargada de identidad.

Cazzu cumplió su cita con los chapines, quienes llenos de ilusión la esperaban en el Jardín del Gigante de Ciudad Cayalá para cantar todos sus temas.

Las luces se apagaron y, entre gritos entusiastas del público, la voz de la cantante se dejó escuchar en "Ódiame", uno de los temas que emergen de su disco más reciente: Latinaje.

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

Si bien el inicio del show dejó ver su lado más emocional, más adelante Cazzu se adentró en la riqueza rítmica latinoamericana, pasando por el bolero, la cumbia y el tango.

Aunque Latinaje es protagonista, no faltan clásicos de su repertorio urbano como Nena trampa, Jefa, Maléfica, Brinca, Mucha data, Turra y Loca, uno de los momentos más sensuales del show.

Con este espectáculo, Cazzu demuestra que su talento va mucho más allá del género urbano. No es una simple presentación, sino una declaración de principios en la que quedan en evidencia su voz y capacidad escénica.

Los guatemaltecos fans de la argentina se mostraron emocionados al ser parte del espectáculo; varios de ellos se movilizaron de distintos sectores para ver cantar a Cazzu.

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

(Foto: Orlando Chile/SOY502)