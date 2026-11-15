Instalan estación sísmica en Casillas, Santa Rosa, por actividad sísmica

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Equipo permitirá obtener información detallada de los movimientos sísmicos registrados en el sector de Ayarza y sus alrededores.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que instaló una estación sísmica en el municipio de Casillas, Santa Rosa, debido a la secuencia de movimientos telúricos que se registra en esa región del país.

Según la información oficial, personal técnico de la institución se desplazó hasta la aldea Pinos Altos, donde colocó el equipo especializado que permitirá recopilar información detallada sobre los eventos sísmicos que ocurren en el sector.

La instalación responde a la actividad sísmica detectada desde septiembre en el área de Ayarza y sus alrededores, situación que ha motivado el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y recopilación de datos por parte del Insivumeh.

La institución explicó que la ubicación de la nueva estación fue seleccionada estratégicamente para mejorar el seguimiento de los movimientos telúricos que se producen en esa zona del departamento de Santa Rosa.

El equipo permitirá recopilar información detallada de los sismos registrados en distintas comunidades de Santa Rosa. (Foto: Insivumeh / Soy502)

De acuerdo con el Insivumeh, el equipo instalado permitirá mantener un monitoreo de la actividad sísmica mediante su integración a la Red Sismológica Nacional, sistema utilizado para registrar y analizar los movimientos de la corteza terrestre en Guatemala.

La información recopilada contribuirá a mejorar la identificación y caracterización de los eventos sísmicos que ocurran en Casillas y las comunidades cercanas.

Además, disponer de instrumentos de medición próximos a las áreas donde se registra actividad sísmica permite obtener datos más precisos sobre la localización y características de los movimientos telúricos.

La instalación de esta estación constituye una medida de fortalecimiento del monitoreo científico en una región donde se han detectado sismos durante los últimos meses.