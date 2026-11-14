Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Banco Industrial obtiene el primer lugar con su programa de becas

  • Por Redacción comercial
13 de noviembre de 2026, 19:10
(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Banco Industrial obtuvo el primer lugar en la categoría Desarrollo de Colaboradores durante la 20.ª edición del Reconocimiento a la Sostenibilidad Empresarial, otorgado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala).

El galardón destaca el alcance del programa de becas Nunca es Tarde, enfocado en la formación académica y el crecimiento laboral de su equipo de trabajo.

A través de esta iniciativa, el banco brinda a personas adultas la oportunidad de retomar y concluir sus estudios de ciclo básico y diversificado. El programa atiende a quienes pausaron su educación por motivos laborales, familiares o personales, ofreciéndoles un esquema adaptable que se ajusta a sus rutinas y responsabilidades diarias.

El modelo educativo funciona mediante el trabajo conjunto en alianza con Escolaris y cuenta con el apoyo de Fundación Bi, que facilita una computadora a cada estudiante. Los participantes pueden acceder a módulos en línea en cualquier momento y avanzar a su propio ritmo. Durante el proceso, los alumnos reciben tutorías, seguimiento individual y preparación directa para superar las evaluaciones oficiales.

Con el programa Nunca es Tarde, Banco Industrial respalda a sus colaboradores en el cumplimiento de una meta académica que puede abrirles la puerta a nuevas responsabilidades dentro de la organización o acontinuar con su formación, cumpliendo con el propósito de apoyar el desarrollo de sus colaboradores.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar