Banco Industrial obtiene el primer lugar con su programa de becas

Banco Industrial obtuvo el primer lugar en la categoría Desarrollo de Colaboradores durante la 20.ª edición del Reconocimiento a la Sostenibilidad Empresarial, otorgado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala).
El galardón destaca el alcance del programa de becas Nunca es Tarde, enfocado en la formación académica y el crecimiento laboral de su equipo de trabajo.
A través de esta iniciativa, el banco brinda a personas adultas la oportunidad de retomar y concluir sus estudios de ciclo básico y diversificado. El programa atiende a quienes pausaron su educación por motivos laborales, familiares o personales, ofreciéndoles un esquema adaptable que se ajusta a sus rutinas y responsabilidades diarias.
El modelo educativo funciona mediante el trabajo conjunto en alianza con Escolaris y cuenta con el apoyo de Fundación Bi, que facilita una computadora a cada estudiante. Los participantes pueden acceder a módulos en línea en cualquier momento y avanzar a su propio ritmo. Durante el proceso, los alumnos reciben tutorías, seguimiento individual y preparación directa para superar las evaluaciones oficiales.
Con el programa Nunca es Tarde, Banco Industrial respalda a sus colaboradores en el cumplimiento de una meta académica que puede abrirles la puerta a nuevas responsabilidades dentro de la organización o acontinuar con su formación, cumpliendo con el propósito de apoyar el desarrollo de sus colaboradores.