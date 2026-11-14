Miguel Ángel Asturias recibe homenaje en la Universidad Popular

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Miguel Ángel Asturias recibió un homenaje en la Universidad Popular junto a guatemaltecos y seres queridos.

OTRAS NOTICIAS: Regresan cenizas de Miguel Ángel Asturias a Guatemala

Las cenizas del Premio Nobel de Literatura permanecieron este 13 de noviembre en la UP, recinto fundado por "El Gran Lengua".

Las cenizas fueron puestas en el escenario de la UP. (Foto: Wilder López/Soy502)

El grano de maíz hecho por el escultor Pedro Canivell contiene los restos del guatemalteco que salió de Guatemala hace 52 años y ahora regresa en un momento histórico.

¿Qué relación tiene Miguel Ángel Asturias con la UP?

Fue uno de los fundadores de la Universidad Popular de Guatemala (UP) el 20 de agosto de 1922, junto con otros jóvenes intelectuales de la "Generación del 20", conformada por escritores, ensayistas, activistas sociales e intelectuales.

Fundadores de la UP. (Foto: Musac)

Además del premio Nobel, esta agrupación estaba integrada por Luis Cardoza y Aragón, David Vela, Arqueles Vela, Alfredo Balsells Rivera, Carlos Samayoa, Ramón Aceña Durán, Ramiro Girón, Rafael Pérez de León, Juan Olivero, Rafael Yela Günter, Epaminondas Quintana, César Brañas, José Luis Balcárcel y Flavio Herrera entre otros.

Generación del 20. (Foto: Archivo Miguel Ángel Asturias)

La UP nació con el propósito de ofrecer educación a los sectores populares y obreros que no tenían acceso. Asturias integró el Consejo Directivo y ejerció como catedrático de literatura. Escribió la letra del himno de la Universidad Popular desde París, Francia. Además, redactó diversos artículos para difundir y respaldar las actividades educativas de la institución desde el exilio.

El ingreso de la urna donde se encuetnra Miguel Ángel Asturias. (Foto: Wilder López/Soy502)

Fue un momento cargado de emociones. (Foto: Wilder López/Soy502)

Carabana hacia sitios importantes para Miguel Ángel Asturias

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias pasaron por el Museo de la Universidad de San Carlos Musac y en la Escuela Normal Central para Varones donde realizó sus estudios.

El Gran Lengua a su paso por los puntos donde se formó. (Foto: Sandra Sebastiián/Colaboradora)