VIDEO: Así fue el momento icónico entre Belinda y Karol G en México

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Un momento lleno de nostalgia, risa y admiración compartió Karol G al subir al escenario a Belinda.

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Un viaje por el tiempo fue la experiencia de los fans que vivieron el concierto de Karol G en la Ciudad de México la noche del sábado 14 de noviembre.

Como parte de su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour", Belinda fue la invitada sorpresa de la colombiana durante su show.

Con admiración y respeto a la trayectoria de Belinda, Karol G cantó junto a ella emblemáticas canciones de la mexicana recordando sus "Tusas (despechos) del colegio"

En su interpretación de "Luz sin gravedad" ambas entre los nervios se descoordinaron pero con su carisma hicieron vibrar de emoción a sus fans.

Mira:

Las canciones de Belinda "Ángel" y "Bella traición" fueron parte del repertorio que compartieron ambas cantantes.

"Gracias por ser tan autentica", dijo Belinda y expresó sentirse a muy halagada por la invitación de la colombiana. "Tú eres un gran ejemplo a seguir, además impones mucha moda a las niñas" dijo la cantante.

(Foto vía: redes sociales)

(Foto vía: redes sociales)

Icónicas sorpresas

Thalía también fue invitada por Karol G en su primera presentación en México el pasado 13 de noviembre.

Interpretar juntas tan recordadas canciones como "Piel morena", "Amor a la mexicana" y "¿A quién le importa?" de Thalía, fueron el regalo especial de la colombiana que ha unido a distintas generaciones de seguidores, al compartir el escenario con artistas que han marcado diferentes épocas de la música.

Thalía cantó con Karol G el pasado 13 de noviembre. (Foto vía: redes sociales)